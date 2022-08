Beursblog: Amsterdamse beurs verliest; Aandeelhouders Ajax grote winnaar

Belegger kijkt naar effect van bijeenkomst centrale banken in Jackson Hole.

Amsterdam - De Amsterdamse beurs is maandag in het rood gesloten. De AEX is 1,2% lager geëindigd op 711,0 punten. De midkap verloor 1,9% en is op 935,0 punten geëindigd. Recessievrees tekent het sentiment, maar niet alle aandeelhouders zijn somber gestemd. Met een mogelijke megatransfer van balgoochelaar Antony in het verschiet, zijn de Ajax-beleggers maandag winnaar op de beurs.