Beursblog: Rente- en inflatievrees kleuren beurzen rood; Aandeelhouders Ajax grote winnaar

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Belegger kijkt naar effect van bijeenkomst centrale banken in Jackson Hole. Ⓒ Getty Images AEX 711.04 -1.18 %

Amsterdam - De stemming op de beurzen heeft maandag in het teken gestaan van inlfatie- en rentevrees. Zowel in New York als op het Damrak zijn de beurzen in de min gesloten. De AEX heeft de handelsdag met een verlies van 1,2% op 711,0 punten afgesloten en de Dow Jones eindigde 1,9% lager. Met een mogelijke megatransfer van balgoochelaar Antony in het verschiet, zijn de Ajax-beleggers maandag winnaar op de beurs.