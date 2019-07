VS krijgt eerste renteverlaging in tien jaar

Het belangrijkste rentetarief gaat met een kwart procentpunt omlaag, naar een bandbreedte van 2,00 tot 2,25 procent.

Daarmee krijgt president Donald Trump eindelijk zijn zin. Hij pleit al maanden voor een lagere rente en haalde af en toe flink uit naar Fed-baas Jerome Powell. Het centralebankhoofd is onafhankelijk en het is ongebruikelijk dat Amerikaanse presidenten zich met het rentebeleid bemoeien.

Op de financiële markten werd al rekening gehouden met de rentestap. Powell had onlangs al gezegd dat de handelsspanningen en onzekerheid over de wereldeconomie druk uitoefenen op de economische vooruitzichten in de VS. Vandaar dat de Fed volgens hem klaarstond om in te grijpen.