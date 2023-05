Kaag komt met wet: cash opnemen moet gratis blijven

Nog altijd is ongeveer één op de dertien mensen afhankelijk van cash geld, zo blijkt volgens Kaag uit recent onderzoek. Dat zijn vaak mensen in een financieel kwetsbare situatie, die hard geraakt zouden worden als banken kosten gaan rekenen voor het opnemen van geld.

Om dat te voorkomen heeft de minister van Financiën nu nog vrijwillige afspraken met banken gemaakt. Maar die zijn naar verwachting van Kaag ’niet houdbaar om contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden’. Daarom gaat ze nu per wet regelen dat geld opnemen gratis moet blijven. „De toegang tot contant geld is cruciaal”, zegt Kaag. „Niet iedereen vindt de weg in het digitale betalingsverkeer. Voor hen moet contant geld beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven.”

Niet verder snijden in geldautomaten

In die wet wordt daarnaast geregeld dat het aantal geldautomaten in stand moet blijven. De afgelopen jaren is het aantal punten met duizenden afgenomen. Dat komt onder meer omdat ABN Amro, ING en Rabobank eerder allemaal hun eigen automaten hadden, maar die nu samen zijn ondergebracht onder de noemer Geldmaat. Maar veel verder snijden in het aantal automaten moet wat Kaag betreft niet meer kunnen.

De basis moet namelijk zijn dat iedere Nederlander binnen 5 kilometer van een geldautomaat woont. De verplichting om het aantal automaten in stand te houden, wordt ook in de wet opgenomen. De maatregelen betekenen niet dat de banken helemaal moeten interen op hun eigen winst. Ze mogen eventuele hoge kosten voor het faciliteren van cash doorberekenen aan al hun klanten, in de vorm van hogere tarieven voor betaalrekeningen.

De Consumentenbond is blij met de beslissing van Kaag, laat een woordvoerder weten. De bond maakt zich er hard voor dat wie dat wil, contant moet kunnen afrekenen zonder boetes. Wel is de bond bezorgd over de mogelijkheid die de minister open laat om kosten door te belasten door bijvoorbeeld alle klanten meer te laten betalen voor hun betaalpakket. „Wat we niet willen is dat de banken de wet gaan omzeilen via een omweg. Ze moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daar zullen we ze, indien nodig, ook op aanspreken”, zegt directeur Sandra Molenaar,