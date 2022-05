Gasunie sleept tweede lng-platform Eemshaven voor vijf jaar binnen

Dat maakt staatsbedrijf Gasunie dinsdag bekend. Het platform meert in augustus af. Eind april had Gasunie een platform van de Belgische reder Exmar besteld. Ook deze installatie zal in augustus in de Eemshaven arriveren.

In Groningen kan Gasunie nu 8 miljard kubieke meter lng omzetten in aardgas.

De drijvende platforms zijn door Gasunie ingehuurd om Nederland te helpen versneld van Russisch gas af te kunnen. Gasunie bedient via zijn netwerk ook de noordelijke Duitse markt. Duitsland breidt zijn lng-capaciteit eveneens snel uit: het investeert €3 miljard in vier drijvende terminals. Ook Eemshaven is daarvoor in beeld.

Volgens Gasunie is er grote belangstelling onder bedrijven om van de nieuwste terminal in de Eemshaven gebruik te maken. Er hebben zich volgens vijftien partijen gemeld. De vraag is vier keer zo groot als het aanbod. Tot 10 juni kunnen ze zich vastleggen.

Het ingevoerde lng is er niet meteen. Zodra de twee drijvende installaties in de Eemshaven zijn afgemeerd, stelt Gasunie, volgt eerst nog een fase van het technisch gereed maken, waarop het wordt aangesloten op het al bestaande gasnetwerk in de Eemshaven. ,,Beide installaties zullen naar verwachting dit najaar operationeel zijn”, meldt Gasunie.

In Rotterdam wordt de Gate-terminal voor lng-invoer uitgebreid. Daarmee wil het kabinet de productie verdubbelen.