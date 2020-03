Badplaats Noordwijk wordt officieel kuuroord

Het coronavirus had ons land toen ook al in zijn greep, maar niet zo dramatisch als nu. Terwijl de stormachtige wind de wilde zee prachtige schuimkoppen gaf, was het aan tafel niet minder heftig door de soms felle, maar humoristische debatten. Algemeen directeur Stephan Stokkermans en zijn vrouw Marianne vierden niet alleen het 15-jarig bestaan van een Michelinster voor Latour, ook bleek chef-kok Marcel van Lier twintig jaar in dienst. En vierde maître-sommelier Stan Kerckhoffs zijn eerste lustrum als SVH Meestergastheer en het tienjarig bestaan van de eigen wijn Selection Huis ter Duin die hij elk jaar zelf samenstelt in Frankrijk.

Kleindochter Jill Stokkermans (l.) met vastgoedpaar Hanny Maas en Louis van Huik.

„Het was alles bij elkaar - vijftig jaar gastronomisch genot - genoeg reden voor een feestje. Omdat we van de regering niet met meer dan 100 gasten in dezelfde ruimte mogen verblijven, meenden we alleen de ’vrienden van Latour’ uit te nodigen”, lichtte Stokkermans toen toe. Nu is het sterrenrestaurant uiteraard gesloten net zoals alle restaurants in het grootste strandhotel langs de kust. „Het aantal gasten is dramatisch gedaald. We verkopen ons als Noordwijk als congresstad en als concurrent van Amsterdam, maar door het coronavirus zijn alle congressen afgezegd. Je kunt het zelf zien, het hotel is helaas erg leeg.”

V.l.n.r. Anfors-wijnimporteur Hans Bijvoets, directeur Bob Bron van Moët Hennessy Nederland, Sofie en Hans Kraaij jr.

De hoteldirecteur trakteerde iedereen op een mooi champagneglas Ruinart Blanc de Blanc uit een magnumfles. „Als het dan toch crisis is, kunnen we maar beter goed genieten”, sprak hij. Volgens hem was de crisis omtrent het coronavirus heftiger dan de bankencrisis in 2008 en de 9/11 aanslagen op onder meer de New Yorkse Twin Towers. „Hele bedrijven zullen onder bijzonder beheer van de banken komen vallen. De crisis zal diverse slachtoffers eisen. Menig horecazaak zal dit helaas niet overleven. Ik hoop dat de overheid met genoeg maatregelen komt de horeca en andere bedrijfstakken er doorheen te slepen”, sprak Stokkermans.

Pianist Rudolf Krabbendam (l.), chef-kok Marcel van Lier en Stan Kerckhoffs.

Maar de directeur had ook goed nieuws. Hij meldde dat Huis ter Duin de eervolle titel van ’kuurhotel’ krijgt net als heel Noordwijk als kuuroord wordt aangemerkt door de European Spas Association (ESPA). „Dat is vooral voor onze Duitse markt interessant. We hebben beter water, gezondere lucht en beter zeewater dan elders. Het maakt Noordwijk tot een bijzondere plek. Het gaat om genieten. En dat kan natuurlijk al bij een strandwandeling.”

Voetbalcommentator Hans Kraaij jr. maakte van zijn hart geen moordkuil en kwam met de ene na de andere grap. Zo zei hij over acteur regisseur Rick Engelkes en hemzelf olijk: „Rick en ik hebben ons eigen kuuroord. Allebei onze vrouwen zijn 25 jaar jonger. Mijn Sofie is de baas van Hans.” Engelkes verheugde zich op de theateruitvoering van Willem van Oranje volgend jaar waarvoor langs de A13 in Delft een apart theater met restaurant wordt gebouwd. „De investering bedraagt 15 miljoen euro en we kunnen 1350 mensen herbergen.”

Om het derde lustrum van de Michelinster te vieren worden na de heropening telkens bijzondere gerechten geserveerd. Het diner die avond onder meer: coquille met shiso en lychee, warme oester in Ibericoham, zee egel en aardappel, kreeft in kokos, duif in dadel en kastanje in cassis en pecannoot. Het was historisch!