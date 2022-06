Vakantiewoningen lopen niet meer zo lekker: ’Meer keuze voor koper’

Als je rekening houdt met het inflatiecijfer, zijn de vakantiewoningen vorig jaar zelfs reëel in prijs gedaald. In de periode tussen 2015 en 2021 gingen de prijzen gemiddeld nog met 6% per jaar omhoog, met een uitschieter van 13%. Gemiddeld werd vorig jaar voor een vakantiewoning €179.000 betaald, constateert de NVM in zijn jaarrapport over de sector.

In totaal zijn vorig jaar circa 6100 recreatiewoningen in Nederland verkocht. Dit is een daling van bijna 23% ten opzichte van het recordjaar 2020. „De belangrijkste reden voor de huidige terugval in verkoopaantallen moet gezocht worden in veranderde wet- en regelgeving”, zegt Rienks van den Berg, portefeuillehouder recreatiewoningen bij de NVM.

Per 1 januari vorig jaar ging het nieuwe tarief voor de overdrachtsbelasting in. Voor een recreatiewoning van €180.000 moest in 2020 nog 2% overdrachtsbelasting betaald worden, ofwel €3.600. In 2021 steeg dit bedrag naar €14.400.

Zonnig

Volgens Van den Berg is de geringe prijsstijging bij vakantiewoningen wel wat vertekend door een andere samenstelling van de voorraad verkochte vakantiewoningen. Hij ziet het van de zonnige kant. „Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Met als voornaamste de toename van het aanbod. Daarmee ontstaat uiteindelijk dus ook meer keuze voor de consument. En komt de markt wellicht wat meer in evenwicht.”

Toch is de markt nog steeds krap met veel vraag en weinig aanbod, stelt de NVM. De gemiddelde vraagprijs is gestegen met 33% naar €306.000 ten opzichte van 2020. De verklaring hiervoor is dat er veel nieuwbouw recreatiewoningen beschikbaar zijn gekomen met een vraagprijs tussen € 200.000 en € 500.000.

Bijna 50% van de transacties zit inmiddels boven de € 200.000. Dit was in 2020 nog 31%. In 2020 stond een recreatiewoning gemiddeld 385 dagen te koop. Dat is in 2021 teruggelopen naar gemiddeld 222 dagen. De krapste markt is de regio Friese en Overijsselse meren, gevolgd door Twente en het Noord-Hollands kustgebied.

Wadden

De Waddeneilanden zijn van oudsher een dure regio. In 2021 daalde hier de gemiddelde prijs met ruim 15% naar €317.000. Ondanks die daling zijn de Waddeneilanden toch nog steeds de duurste regio in Nederland. De Veluwe/Utrechtse Heuvelrug is in 2021 met een gemiddelde verkoopprijs van €140.000 de regio met de laagste verkoopprijzen.