AkzoNobel verkoopt fors minder verf door coronacrisis

De coronacrisis hakt er fors in bij AkzoNobel. De verfproducent zag zijn omzet dalen van bijna €2,2 miljard in de eerste drie maanden van 2019 naar iets meer dan €2 miljard in het eerste kwartaal van dit jaar.

Vooral bij de decoratieve verven moest het concern een veer laten. Daarvan werd 9% minder verkocht.

Omzetdaling

De omzetdaling is groter door het coronavirus, maar daalde eind vorig jaar ook al. AkzoNobel zet namelijk in op een betere prijsmix en legt zich vooral toe op verven met een hogere winstmarge.

Het concern wist ondanks de lastige start van het jaar het brutoresultaat dan ook met 31% op te krikken tot €214 miljoen. Het rendement op verkopen steeg van 9,1% in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 12,4% in de eerste drie maanden van 2020. De winstmarge zou dit jaar overigens uit moeten komen op 14,5% tot 15,5%, maar die doelstelling heeft AkzoNobel door de uitbraak van het coronavirus eerder dit jaar uitgesteld.

Impact wordt groter

De impact van de pandemie wordt in het tweede kwartaal nog veel groter, verwacht topman Thierry Vanlancker. „In het eerste kwartaal is die vooral beperkt tot Azië en China. In het tweede kwartaal is Covid-19 verspreid over meerdere regio’s, met name de belangrijke markten Europa en de Verenigde Staten.”

Toch verwacht Vanlancker op basis van hoe AkzoNobel er voor de coronacrisis voorstond, de groeistrategie weer makkelijk op te kunnen pakken. „We staan klaar om ons positief moment op te pakken zodra de makrten weer in stabieler vaarwater verkeren.”