Delta Air Lines heeft wind in de rug

In het voorbije kwartaal behaalde Delta een omzet van $11,4 miljard tegen $10,7 miljard een jaar eerder. Vooraf werd $11,38 miljard voorzien. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $1,70. In doorsnee werd gerekend op $1,40.

In de voorbeurshandel werd enthousiast gereageerd op de resultaten van Delta Airl Lines. Het luchtvaartaandeel schoot in reactie omhoog.