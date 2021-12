Premium Het beste van De Telegraaf

Hangt dit beleggers in 2022 boven het hoofd? ’Crisis breekt uit in politiek VS’

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Facebook krijgt het volgend jaar moeilijk en ook Spotify komt in zwaar weer terecht. Daarbovenop staat beleggers nog een politieke crisis in de VS te wachten. Deze ’waanzinnige’ voorspellingen doet Saxo Bank voor het nieuwe jaar.