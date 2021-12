Financieel

Oplopende huizenprijzen verkleinen kloof tussen rijk en arm in Nederland

De vermogensongelijkheid in Nederland neemt af als gevolg van de stijging van de huizenprijzen. De 10% rijkste huishoudens had begin vorig jaar ruim 60% van het totale vermogen in handen. Vijf jaar eerder was dat nog 70%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).