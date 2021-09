Sneller ruzie met de baas

Premium Geld

Volmacht kinderen met financiële beslissingen kan flink fout gaan

Nederlandse notarissen sluiten per dag gemiddeld 650 levenstestamenten af. Daarin leggen mensen vast wat er moet gebeuren als zij door ziekte of ouderdom niet meer bekwaam zijn. De hamvraag is: aan wie geef je de volmacht om dan voor jou financiële of medische beslissingen te nemen?