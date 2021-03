Máxima ’werft’ zorgpersoneel

Máxima gaat online in gesprek met vier herintreders en zij-instromers die vanuit een heel ander beroep de overstap hebben gemaakt naar een baan in de zorg en welzijn. Idee is dat hun ervaringen anderen inspireren hun voorbeeld te volgen.

Eind vorig jaar stonden naar schatting 21.600 vacatures open in de zorg, blijkt uit de Zorgbarometer van het UWV. Dat zijn er evenveel als een jaar eerder, voor corona. Vooral de vraag naar verzorgden individuele gezondheidszorg is groot. Bijna een op de vijf vacatures is voor verzorgenden IG, die werken in onder meer de verpleging, thuiszorg of kraamzorg.

De Ontdekdezorg week, een initiatief van veertien werkgeversorganisaties, vindt geheel digitaal plaats, met onder meer een online banenmarkt en webinars. De zorg is met ruim 1,2 miljoen banen een van de grootste werkgevers van Nederland.

Het aantal WW-uitkeringen in de zorgsector daalde in 2020 met bijna 5% naar 19.500. Over alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen juist fors toe.