Beleggers ASR Bank kunnen naar Van Lanschot

Blijven bij ASR Bank is geen optie. ASR wil stoppen met haar bankactiviteiten, dus houden ook de beleggersrekeningen binnenkort op te bestaan. Dat betekent dat de beleggers bij ASR Bank, samen goed voor €370 miljoen belegd vermogen, een ander heenkomen moeten vinden. Een overstap naar Van Lanschot is kosteloos, maar niet verplicht.

ASR heeft de beëindiging van de beleggingsrekening vorige week aan klanten gecommuniceerd. Vandaag kregen ze te horen dat er een overstapmogelijkheid is geregeld met Evi, het online beleggingsplatform van Van Lanschot. Ze hebben drie maanden, dus tot half april, de tijd om te kiezen voor een overstap.

Afbouw ASR Bank

De overheveling van de beleggingsrekeningen is een volgende stap in de afbouw van ASR’s bankactiviteiten. Die moeten voor de zomer afgerond zijn. „Deze samenwerkingsovereenkomst markeert de laatste stap in het proces om onze bancaire activiteiten af te ronden”, zegt ASR-ceo Jos Baeten in een toelichtende verklaring.

In maart 2019 werd duidelijk dat ASR de bankentak wilde afstoten, omdat de verzekeraar er in de woorden van topman Jos Baeten „niet langer een kernactiviteit” in zag. De 125.000 klanten met spaargeld bij ASR Bank en een hypotheekportefeuille van €1,5 miljoen zijn daarom al overgenomen door de bankentak van verzekeraar Achmea. Bij de hypotheken is ASR nog wel steeds het aanspreekpunt.