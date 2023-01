Premium Het beste van De Telegraaf

Welke producten stegen vorig jaar het hardst in prijs en waarom? Recordinflatie raakt consument hard: prijspiek bij koffie, melk en benzine

Door Eva Segaar en Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

In 47 jaar was de inflatie niet zo hoog als in 2022. Gemiddeld stegen de prijzen met 10%. Natuurlijk waren gas en benzine veel duurder. Maar ook zonnebloemolie, melk, koffie, rundvlees en pasta. „Een deel van de bedrijven gaat de hoge kosten nog doorberekenen aan de consument.”