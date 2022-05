Premium Het beste van De Telegraaf

Column: verdriet van de Voorjaarsnota

Door Roelof Salomons Kopieer naar clipboard

Minister Sigrid Kaag van Financiën, premier Mark Rutte, Attje Kuiken (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks) in gesprek over de Voorjaarsnota. Ⓒ ANP/HH

Geld uitgeven is altijd makkelijker dan op de rem trappen. Toch is het tijd voor het laatste. Voor centrale banken, maar ook voor politici. De Voorjaarsnota was een gemiste kans.