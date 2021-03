Wall Street neemt gas terug; Tesla doet goede zaken

De Dow Jones-index eindigt 0,3% lager op 33.059 punten. De brede S&P koerst ook 0,3% lager op 3958 punten. Technologiebeurs Nasdaq houdt de schade beperkt tot een min van 0,1%.

Deze week gaat de aandacht uit naar het wel en wee op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Op woensdag komt het banenrapport van ADP naar buiten over de private sector in de VS. Komende vrijdag staan de officiële werkgelegenheidscijfers op het programma. Naar verwachting in de banengroei flink aangetrokken in maart vanwege het terugdringen van de coronarestricties in veel staten.

Vanuit de Amerikaanse huizenmarkt kwam goed nieuws. De huizenprijzen in de 20 grootste steden zijn met 11% opgelopen in vergelijking met een jaar eerder.

Chipmaker Intel die maandag al een stapje terug deed, kleurde weer rood met een daling van 1,1%.

De fabrikant van elektrische wagens Tesla werkt het verlies weg en wint 4%. Voor smartphonefabrikant Apple hebben beleggers 1,2% minder over.

Audiostreamingdienst Spotify maakte de overname bekend van het bedrijf Betty Labs, de maker van audiochatapp Locker Room. Daarmee wil Spotify, dat zowel muziek als podcasts aanbiedt, de strijd aangaan met diensten als gameschatapp Discord en Clubhouse. Het aandeel sluit 2,2% hoger.