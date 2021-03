ABN Amro verdwijnt uit AEX-index

Geld

Consumentenbond: niet alleen ABN Amro fout met woekerrente

De Consumentenbond is hoopvol dat veel meer consumenten kunnen profiteren van het oordeel van het financiële klachteninstituut Kifid deze week over flexibel krediet bij ABN Amro. Het Kifid besloot dat de bank teveel in rekening gebrachte rente aan een klant moet terugbetalen.