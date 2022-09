Michelin-chef Edwin Vinke opent paleis op Ibiza

Begin mei streek hij neer achter de 16e-eeuwse stadsmuren van de vesting in het Middellandse Zeegebied. „Begin oktober ga ik weer naar Zeeland”, zei hij in de zwoele avond op het dakterras van zijn nieuwe restaurant 1742. „We hebben de eerste zomer achter de rug en we gaan door!”, lachte hij in kleine gezelschap van de Nederlandse horeca-fluisteraar Carsten Klint en zijn Nederlandse medewerkers Bas Gräffinger en Edwin van den Hoek.

Bas Gräffinger (l.) en Edwin van den Hoek in de keuken. Ⓒ Foto De Telegraaf

Al die maanden bleef De Kromme Watergang open: „Mijn zoon Tom staat er in de keuken en mijn vrouw Blanche bleef aan als gastvrouw. Zonder hen was het op Ibiza niet gelukt.”

De oude vesting van Ibiza-stad. Ⓒ Foto De Telegraaf

Een avondje in het Nederlandse culinaire paleis, in handen van de Nassau Group die op Ibiza meerdere toonaangevende zaken heeft, is een ervaring uit een film. Op een parkeerterrein buiten de stad staan de bronskleurige shuttles klaar. Op het knalrode krokodillenleer worden de gasten door de nauwe smalle stegen omhoog gereden met een spectaculaire noodgang. „Anders halen we de steile bochten niet!”, verzekert de enthousiaste chauffeur.

Een shuttle levert gasten af voor de poort van restaurant 1742 op Ibiza. Ⓒ Foto De Telegraaf

Eenmaal boven stopt het autootje voor een enorm deurportaal, dat opent naar een sprookjesachtige ontvangstruimte. De Nederlandse Shannen staat onderaan de trap naar het restaurant klaar met het eerste hapje, terwijl op de overloop een violist speelt. Eenmaal langs de klimaatkast vol exclusieve champagnes en de uitserveerkeuken van donker marmer, staat een tafel klaar in de eetzaal. Een man zit met een jonge vrouw in een hoek terwijl hun twee beveiligers hun ogen nauwelijks van de operazangeres kunnen afhouden. Op de wanden schuiven paleisachtige projecties voorbij, terwijl een team van knappe Spaanse jongeren de zeven gangen van het menu uitserveert.

Shannen Uiterwijk verwelkomt Edwins gasten met een eerste hapje. Ⓒ Foto De Telegraaf

„Ik heb hier een contract voor vijf jaar”, zei Vinke op het dak met uitzicht over nachtelijk Ibiza. „En ze denken al aan tien jaar!” Volgend voorjaar is hij dus weer terug op het eiland, waar zanger Dinand Woesthoff naartoe emigreerde, waar het restaurant van de gescheiden Wesley Snijder en Yolanthe Cabau nog steeds gesloten bleek en waar Herman den Blijker en zijn echtgenote Jacqueline wonen met hun zoon Matz. Veel andere BN’ers hebben een tweede huis op het eiland, waar ook de Amsterdamse makelaar Frans van Maarschalkerwaart op Vinkes dakterras zat met Hans Geijtenbeek, mede-eigenaar van Haiku House op Saba.

Een operazangeres in de dinerzaal in het oude paleis. Achter de zangeres, en in de spiegel boven het hoofd van de dame aan tafel, zijn de steeds wisselende projecties op de wanden te zien. Ⓒ Foto De telegraaf

Frans Waarschalkerwaart (l.) en Hans Geijtenbeek op het dakterras. Ⓒ Foto De Telegraaf

Het luxe Ibiza telt zo’n 1000 restaurants, waarvan slechts twee met één Michelinster. Cristobal Toledo, directeur van de Nassau Group, moet even nadenken over de vraag of hij met Vinke streeft een eigen sterrenzaak op het eiland. Maar het antwoord is overduidelijk!