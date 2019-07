Nikkel schiet door grens $15.000 op vraag batterijauto’s

Donderdag ging de dagprijs door de grens van $15.000 per ton heen.

Dit jaar scoort een belegging in nikkel 41% rendement en presteert daarmee onder basismetalen beter dan zink en koper, veel gebruikt in woningbouw. De voorraden zijn in zes jaar niet zo gering geweest.

Veel nikkel komt uit Indonesische mijnen. Dat land heeft een volledige stop op export van mineralen tot 2022 ingesteld.

Na zeven winstdagen op rij is dit de sterkste opmars in prijs sinds oktober vorig jaar geworden.

Het metaal nikkel is nodig om roestvrijstaal te produceren. De prijs fluctueert sterk. Vooral de opkomst van batterijauto’s zou de behoefte aan het metaal hebben versterkt.

Het verbruik op het totaal is nog beperkt, zo’n 4% voor de hele sector van elektrische autoproductie.

Sinds begin deze maand is het tarief op de termijnmarkt met een vijfde gestegen. De prijs speelt leveranciers als Glencore, Vale en Norilsk in de kaart.