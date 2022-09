Premium Het beste van De Telegraaf

Column: de gascrisis zet een rem op vergroening

De REMix (ofwel Renewable Energy Mix) krijgt de overhand. Het valt niet te ontkennen dat de energie die we lang hebben gebruikt en waar we zo gewend aan zijn geraakt, aan het veranderen is. Steeds meer mensen zien in dat het blijven verbranden van fossiele brandstoffen sneller moeten worden verminderd. Door de gascrisis schakelt de transitie echter naar een lagere versnelling.