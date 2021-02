Lachen bij Eli Lilly-kopstuk Josh Smiley vergaan na vertrek

De topbestuurder onderhield persoonlijke contacten met werknemers die weliswaar met goedkeuring van beide kanten gebeurden, maar volgens Eli Lilly toch „ongepast” waren. De precieze reden dat het gedrag van Smiley ongepast was, maakte het bedrijf niet bekend. Hij wordt opgevolgd door Anat Ashkenazi, die eerder de leiding had over de financiën van de divisie voor laboratoriumonderzoek.

Coronapandemie

Eli Lilly staat volop in de aandacht door de coronapandemie. Het bedrijf ontwikkelde een therapie op basis van antilichamen voor de behandeling van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. De Amerikaanse toezichthouder voor geneesmiddelen keurde het middel in november via een noodprocedure goed.

Smiley is niet het eerste kopstuk van een groot Amerikaans bedrijf dat moet aftreden wegens een relatie met een medewerker. McDonald’s ontsloeg topman Steve Easterbrook in 2019 omdat hij een relatie had met een medewerker, wat tegen het beleid van de fastfoodgigant indruist. Een jaar eerder trad Brian Krzanich, de toenmalige hoogste baas van chipmaker Intel af, wegens een verhouding op de werkvloer.