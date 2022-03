OPROEP: Lever jij flink aan koopkracht in?

Volgens het Centraal Planbureau gaan we er dit jaar met 2,7% op achteruit in koopkracht. Maar de pijn wordt niet gelijk verdeeld: wie nu een nieuw energiecontract moet afsluiten of bijvoorbeeld variabele prijzen betaalt, heeft veel meer last van de prijsstijging dan wie nog een oud contract met vaste prijzen heeft. En waar automobilisten hun ritjes steeds duurder zien worden, kost de trein precies hetzelfde als altijd.

