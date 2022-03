Shell zet alsnog stap met volledig vertrek uit Rusland: alle tankstations dicht

Tankstation Shell bij Moskou. Ⓒ ANP / AFP

LONDEN (ANP) - Shell vertrekt helemaal uit Rusland. Het olie- en gasconcern maakte al eerder bekend zijn investeringen in olie- en gaswinningsactiviteiten in het land te verkopen. Shell stopt nu ook met de ongeveer vierhonderd tankstations in het land. Ook zal het geen olie en gas meer kopen die afkomstig is uit Rusland.