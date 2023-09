Man voor ruim €13.000 opgelicht door ’Microsoft-medewerker’, bank vergoedt niets

Amsterdam - Een man kreeg in april 2019 een telefoontje dat zijn computer gehackt was. Bij veel mensen gaan dan alarmbellen rinkelen, maar deze man ging nietsvermoedend het gesprek aan. Hij gaf de beller op afstand toegang tot zijn computer en zou daar behoorlijk spijt van krijgen. In de dagen na het belletje verdwenen er namelijk grote bedragen vanaf zijn bankrekening.

Beeld ter illustratie. Ⓒ Getty Images