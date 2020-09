Meer werkloze Amerikanen kloppen aan voor steun

Een week eerder kwam het aantal steunaanvragen uit op 866.000. Dit aantal bedraagt nu voor de vierde achtereenvolgende week minder dan een miljoen. Analisten hadden vooraf gerekend op 840.000 uitkeringsaanvragen in de voorbije week.

Het aantal voortgezette werkloosheidsuitkeringen daalde wel van 12,7 miljoen naar 12,6 miljoen. In totaal hebben ruim 60 miljoen Amerikanen een WW-uitkering aangevraagd sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Economische dreun

Het aanhoudend hoge aantal Amerikanen zonder baan was voor Fed-voorzitter Jerome Powell deze week reden om de politiek in Washington op te roepen om meer te doen, zodat de economische dreun van de coronacrisis kan worden opgevangen. De Republikeinen en Democraten zijn het echter al wekenlang niet eens over het verlengen van de noodsteun voor burgers en bedrijven.