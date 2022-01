BlackRock zet mijlpaal van $10 biljoen aan beheerd vermogen neer

BlackRock hikte al enige tijd aan tegen deze magische grens. In het vierde kwartaal groeide het vermogen nog eens aan met 15% waarmee de $10 biljoen onder beheer uiteindelijk werd aangetikt.

Larry Fink, topman bij BlackRock, bendrukt dat in het afgelopen kwartaal de grootste organische groei ooit is behaald. De toegenomen animo om in passieve beleggingen te stappen, droeg daar sterk aan bij. In het afgelopen jaar kwam de instroom in totaal uit op $306 miljard. De opbrengsten over de laatste drie maanden in 2021 bedroegen $5,1 miljard, een toename met 14%. Dat was in lijn met de verwachting van analisten.

In dertig jaar tijd groeide BlackRock naar $10 biljoen aan beheerd vermogen. Het merendeel van het geld komt van ’s werelds grootste pensioenfondsen, banken en verzekeraars die hun miljarden hier laten beheren..

In de voorbeurshandel gaf het hoogtepunt bij BlackRock nog weinig reden tot juichen. Het aandeel lijkt bij de start weg te gaan zakken.