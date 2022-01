Recordbedrag aan financiering via crowd

Het gemiddeld opgehaalde bedrag per onderneming bedraagt €250.000. Het grootste deel daarvan was volgens Gijsbert Koren van CrowdfundingCijfers.nl bestemd voor het financieren van vastgoed. „De vastgoedmarkt is voor steeds meer crowdfunding platforms een relevante markt om te bedienen.”

Crowdfunding in de vorm van leningen is de afgelopen jaren verreweg dominant geworden. In 2021 was 89% van het opgehaalde bedrag in de vorm van een lening. Crowdfunding in de vorm van verkoop van aandelen begint ook aan te slaan. In 2021 werd voor ruim €30 miljoen opgehaald door verkoop van aandelen. Dat is bijna vier keer meer dan in 2020, toen de teller op €7,8 miljoen uitkwam.