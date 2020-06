50-plussers ontdekken online shoppen door corona

De afgelopen maanden hebben vier op de tien mensen meer via internet gekocht dan eerder, zegt vastgoedadviseur Colliers International na onderzoek onder ruim 2000 consumenten. Vooral kleding en schoenen, persoonlijke verzorging en boeken en tijdschriften waren in trek.

„Bijna 37% van de Nederlanders is van plan ook in de toekomst meer producten online te bestellen. Bij mensen ouder dan 50 is dat percentage niet veel anders. Dat is opvallend, omdat het juist zij zijn die eerder weinig online kochten”, aldus Chris Lanting. „Door de uitbraak van het coronavirus doen mensen vaker inkopen vanuit huis en is het bestellen via internet ook definitief door ouderen ontdekt.”

Volgens de vastgoedadviseur voorspelt deze ontwikkeling weinig goeds voor de winkelstraten. Op korte termijn komt een op de vijf winkels in middelgrote steden leeg te staan als gevolg van online winkelen, verwacht Colliers. „Vooral winkels die boeken en tijdschriften, huishoudelijke apparaten, elektronica en speelgoed verkopen, zitten te ruim in hun jasje.”