Reuzenplatform van Shell weer open: jacht op schaars gas

Door Theo Besteman

Gasplatform bij Australië kende meerdere problemen, Shell kan nu weer gas leveren. Ⓒ SHELL

Amsterdam - Het grootste gasplatform ter wereld Prelude voor de Australische kust is door Shell terug in productie genomen. Vloeibaar gemaakt gas (lng) is deze week na maanden van storingen door schepen afgenomen en vervoerd.