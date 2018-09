Rabobank zet groene stroom in bij hypotheken

Particulieren kunnen vanaf vandaag bij het afsluiten van een hypotheek bij Rabobank overstappen naar duurzame stroom via Vandebron. De bank belooft het verschil met de energiekosten van de oude aanbieder te vergoeden. De Amsterdamse startup Vandebron koppelt als soort intermediair klanten aan lokaal opgewekte stroom van windmolens, zonnepanelen of biovergiste.

Het extra product bij een hypotheek moet worden gezien in het duurzame beleid van Rabobank, zegt directeur Duurzaamheid Bas Rüter: „Met Green Home maken we het klanten aantrekkelijk om hun woning te verduurzamen. Dan blijft nog het energieverbruik over. Met Vandebron willen wij het aantrekkelijk maken om groene stroom uit de buurt af te nemen.” De actie duurt in principe drie maanden, maar de samenwerking zal volgens Rüter na deze periode ‘structureel doorlopen’.

Tegelijk kan het groene stroomaanbod niet los gezien worden van de flinke concurrentiestrijd in de hypotheekmarkt. Vorige week lanceerde Rabobank voor het intermediairkanaal nog een nieuwe hypotheekdochter Vista. „Het is duidelijk dat het verstrekken van een zo hoog mogelijke hypotheek voor een zo laag mogelijke rente een achterhaald concept is”, reageert Rüter. „Banken moeten ook antwoord bieden op de vraag hoeveel een klant kwijt is aan energie en zelf kan meedoen aan het halen van de klimaatnormen.”