Philips-personeel krijgt flinke loonstijging

Medewerkers in de hogere loonschalen gaan er minstens 7% op vooruit. Daarnaast ontvangt elk personeelslid deze maand eenmalig een bedrag van €1750.

De nieuwe cao gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar en gaat gelden voor 18 maanden, meldt vakbond FNV Metaal. Minder verdienende Philips-werknemers krijgen hun loonsverhoging in twee stappen uitbetaald. De eerste 7% krijgen ze in augustus 2023, de resterende 3% per juni 2024. De salarisstijging voor medewerkers in hogere loonschalen wordt gesplitst in 4% in 2023 en 3% in 2024.

Eerder stoppen

Verder heeft Philips ingestemd met een verruiming van de regeling voor betaald verlof voor werknemers boven de 60. Ook komt er een forse uitbreiding van de zogenoemde rvu-regeling. Daardoor kunnen drie keer zoveel oudere werknemers eerder stoppen met werken.

Volgens de bonden wordt hierdoor mogelijk ook het aantal gedwongen ontslagen beperkt. Eerder dit jaar kondigde het medische technologiebedrijf aan 1100 banen in Nederland te gaan schrappen. Wereldwijd verdwijnen er bij het concern liefst 6000 banen door een nieuwe grote reorganisatie.

Haalbaar

Volgens bestuurder Patrick Meerts van FNV Metaal moet het personeel nog wel met de nieuwe afspraken instemmen. Hij noemt het resultaat ,,het best haalbare” en zegt dat de deal mede tot stand is gekomen ,,door de actiebereidheid en op handen zijnde acties van onze leden”.