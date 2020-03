ForFarmers toont herstel in tweede helft 2019

Lochem - Veevoederbedrijf ForFarmers heeft het 'lastige en turbulente' boekjaar 2019 afgesloten met fors minder winst dan een jaar eerder. In de tweede helft van het jaar was volgens de onderneming wel sprake van enig herstel na een zeer zwakke eerste jaarhelft. Vooral de ongunstige inkooppositie deed de onderneming in de eerste zes maanden van het jaar pijn.