Winstval voor veevoerreus ForFarmers

Bij ForFarmers gaat 2019 in de boeken als een lastig jaar. De veevoerreus wist zijn omzet nog wel met 2,4% te laten groeien tot €2,5 miljard, maar dat kwam vooral door overnames. Autonoom daalde de omzet afgelopen jaar met een zelfde percentage.

Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) daalde vaan €100,1 miljoen in 2018 naar €88,5 miljoen in 2019. In diezelfde periode slonk de nettowinst maar liefst 69,8% tot €17,7 miljoen.

"ForFarmers moet zich opnieuw uitvinden"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp:

„Veevoergigant ForFarmers zal zich opnieuw moeten uitvinden op een manier die past bij een West-Europese landbouw met minder milieu-impact en een fors kleinere veestapel.”

@GertvanHarskamp op Twitter

ForFarmers wijt die winstval aan een waardevermindering van de goodwill in het Verenigd Koninkrijk. Daar werd slechter gepresteerd dan verwacht. De veevoerfabrikant verkocht minder voer aan de Britse boeren, omdat de dieren door het zachte najaar langer in de wei konden blijven lopen.

Naast de winstval heeft ForFarmers nog steeds last van ongunstige inkoopprijzen van grondstoffen, die voor langere termijn zijn vastgelegd. ,,Inmiddels hebben we onze inkoopprocedure verder aangescherpt om de kans op een herhaling te minimaliseren”, zegt Yoram Knoop, ceo van ForFarmers. ,,In de tweede helft van het jaar realiseerden we betere resultaten, ondanks verder teruglopende volumes vanwege lastige marktomstandigheden in alle landen, behalve Polen.”

Nieuwe stikstofstrategie

Door de stikstofdiscussie ziet ForFarmers zich genoodzaakt om de strategie voor komende vijf jaar bij te stellen. De voorgestelde maatregelen leiden volgens het bedrijf tot een inkrimping van de veestapel, wat automatisch gevolgen heeft voor de prestaties binnen het bedrijf. Ook in de rest van West-Europa ziet ForFamers overigens een toenemende maatschappelijk discussie over de milieu-impact van de agrarische sector, die kan leiden tot minder dieren. In mei presenteert ForFarmers zijn nieuwe strategie.

Knoop benadrukt dat de veevoerfabrikant de verschillende landbouworganisaties in het landbouwcollectief te steunen. Dat collectief is met minister Carola Schouten (Landbouw) in overleg over de maatregelen die genomen moeten worden om uit de stikstofimpasse te komen, zoals aanpassing van het voer en vernieuwingen van stallen.