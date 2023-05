Premium Het beste van De Telegraaf

Quote-hoofdredacteur:’Investeerders vaak mannen die hun evenbeeld zoeken’ Vrouwen nog steeds zeldzaam onder Nederlandse selfmade miljonairs

Nikkie Plessen harkt met haar bedrijf N-Brands 33 miljoen euro binnen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De meest welgestelde jonge Nederlanders hebben financieel geen best jaar achter de rug. De honderd rijkste miljonairs onder de veertig jaar oud die zelf hun geld bij elkaar hebben geharkt, verloren samen meer dan een miljard euro. Ondertussen blijft het aantal vrouwen in de Top 100 jonge miljonairs van Quote, met vier, opvallend laag. Hoofdredacteur Paul van Riessen van het zakenblad denkt te weten hoe dat komt.