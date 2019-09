’Hosannastemming op beurs houdt geen stand’

Na het krachtige herstel in de afgelopen twee weken zit er weinig meer in het vat voor de AEX. In tegendeel, de beursgraadmeter sluit deze maand waarschijnlijk hooguit op 560 punten af. Dit verwacht een ruime meerderheid van de bezoekers van DFT, afgaande op een peiling waarop 1050 keer gestemd is.