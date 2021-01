Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Door de coronacrisis heeft ons bedrijf met ongekende drukte te maken. Onze werknemers werken hard en daar zijn we heel blij mee. Dat laten we hen, ook in financieel opzicht merken. Maar nu roept één van de werknemers steeds dat hij ‘op omvallen’ staat. Moet ik hier iets mee? En zo ja, wat?