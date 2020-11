Nederlandse banken geven €30,6 miljard aan coronasteun

Daar maakten ruim 169.000 ondernemers en meer dan 37.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Bij de peiling vorige maand ging het nog om een totaalbedrag van 28 miljard euro. Met het uitstel van aflossingen is in totaal 3,1 miljard euro gemoeid, evenveel als een maand geleden. Ondernemers konden vanaf het begin van de crisis eind maart tot afgelopen zomer voor zes maanden uitstel van aflossingen aanvragen.

„De cijfers lijken nu te weerspiegelen dat veel ondernemers de crisis nog relatief goed weten te doorstaan”, zegt Chris Buijink, voorzitter van de NVB. „Het aantal klanten dat niet in staat is om weer aan zijn aflossingsverplichtingen te voldoen, is op dit moment zeer beperkt.”

De bankenvereniging maakt zich wel zorgen om de verborgen schulden die veel ondernemers momenteel opbouwen. Zo hebben veel bedrijven niet alleen uitstel van betaling gekregen, maar ook regelingen met verhuurders en leveranciers getroffen.

Daarnaast zijn er ondernemingen die vouchers hebben verstrekt aan klanten, maar ook die moeten op zeker moment worden terugbetaald. „Op deze wijze wordt economische tegenslag één of twee kwartalen vooruitgeschoven, maar zit de pijn er nog aan te komen”, beseft Buijink. Banken zijn volgens hem daarom voortdurend met klanten in gesprek.

Ruim 37.000 mensen hebben een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. In de meeste gevallen gaat het om een pauze van één tot drie maanden. Daarmee is in totaal 88 miljoen euro gemoeid.