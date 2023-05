Premium Het beste van De Telegraaf

ABN Amro pakt meer winst op spaargeld

Door Vian Schouten

Topman Robert Swaak van ABN Amro kan tevreden terugkijken op het eerste kwartaal van 2023. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De rente is heel snel opgelopen in de afgelopen twaalf maanden. ABN Amro profiteert daar flink van, bleek uit een cijferupdate. De bank wist op jaarbasis zijn winst bijna te verdubbelen in het eerste kwartaal.