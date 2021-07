Prijs bitcoin zakt na uithaal van Federal Reserve naar ’mislukte’ crypto

Een bitcoin kost na de prijsdaling donderdagavond nog $31.630. Ook de munt ethereum zakte 3,5%, andere crypto vertoonden kleinere verliezen. Bitcoin stond dit jaar op ruim $63.000, maar verloor waarde nadat China het gebruik drastisch beperkte.

De nieuwe cryptomunten of digitale valuta hebben ondanks hun belofte de rol van de dollar of euro niet kunnen vervangen, aldus Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell donderdag.

De enige mensen die de cryptomunten gebruiken doen dat om vooral in de anonimiteit te blijven, stelt Powell, verwijzend onder andere naar criminelen die de munten gebruiken voor witwassen.

Powell maakte ook woorden vuil aan de zogeheten stablecoins, cryptomunten die zijn gekoppeld aan de waarde van een valuta, meestal de dollar, yen of euro.

Groei stablecoins

Die koppeling voorkomt dat ze zoals bitcoin fors in waarde kunnen schommelen. Deze stablecoins zijn als belegging te vergelijken met bankdeposito’s of geldfondsen, aldus Fed-voorzitter Powell, die in omvang ’ongelooflijk snel groeien’.

,,Het is heel eenvoudig, het zijn financiële activiteiten, die moeten worden gereguleerd”, vatte Powell in de House Financial Services Committee samen. China legde donderdag opnieuw een handelsplatform aan banden, inmiddels zou het verbod vanuit Peking van vorige maand rond 85% van de cryptohandel hebben stilgelegd.

Er is snel meer regulering van de hele dertien jaar oude markt nodig, stelde Powell. Als die beteugeling met wetten en regels lukt, dan is er volgens de econoom geen behoefte meer om aan de ontwikkeling van een digitale dollar te beginnen.

De Europese Centrale Bank kondigde woensdag nader onderzoek aan naar de digitale euro. Die zou, als aanvulling op bestaande cash, over vijf jaar op de markt kunnen zijn.