Kabinet gaat ingrijpen bij boeren: ’vergaande maatregelen’ in zicht

Dat blijkt uit een brief van kersvers landbouwminister Henk Staghouwer (CU) en Natuur- en Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD). De bewindslieden schrijven dat de waterkwaliteit in Nederland de afgelopen jaren is verslechterd, onder andere doordat meststoffen uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. Om het tij te keren werd al een ’actieprogramma Nitraatrichtlijn’ ingezet, maar de acties die daarin beschreven zijn, blijken onvoldoende.

Daarom dreigt de Europese Commissie in te grijpen. Nederland heeft een uitzonderingspositie in Europa - de zogenoemde derogatie - waardoor er hier meer mest mag worden uitgereden op het land dan elders in Europa. Brussel dreigt daar een streep door te zetten als de waterkwaliteit niet snel verbetert. De aankondiging van de brief volgt na een kennismaking met de verantwoordelijke Eurocommissarissen in Brussel. Daar is het geduld met Nederland wel op. Al jarenlang krijgt Nederland huiswerk mee. Om de Europese Commissie te overtuigen moet het nieuwe kabinet nu met toekomstplannen komen met stevigere garanties op verandering.

„Op dit moment ligt er dus een grote opgave om te komen tot aanvullende maatregelen waarmee we de waterkwaliteitsdoelen halen en daarmee ook de onderbouwing te leveren aan de Europese Commissie om derogatie van de Nitraatrichtlijn aan Nederland te verstrekken”, aldus Staghouwer en Van der Wal.

Paniekvoetbal

LTO Nederland zegt onaangenaam verrast te zijn dat de Europese Commissie nog geen stap heeft gezet tot derogatie. De boerenorganisatie benadrukt dat het erg belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt over de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren en waarschuwt voor paniekvoetbal.

„De agrarische sector en het landelijk gebied staan voor een ongekende transitie”, aldus LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. „Het kabinet maakt daar terecht vele miljarden voor vrij. Dat zou de Brusselse ambtenaren het vertrouwen moeten geven dat we serieus verder gan met de verduurzaming. Consistentie en behoud of verbetering van het verdienvermogen zijn voor ondernemers van groot belang.”

Kabinetsafspraken

In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU is al opgenomen dat er een ’gebiedsgerichte aanpak’ komt waarin per gebied (en samen met provincies) niet alleen naar waterkwaliteit, maar ook naar stikstof, biodiversiteit en bodemgesteldheid wordt gekeken. Maar voor de Europese Commissie is ’zekerheid nodig dat deze integrale aanpak ook daadwerkelijk tot resultaat leidt en dat hiermee doelbereik voor de waterkwaliteitsopgave tijdig zal worden gerealiseerd”, aldus de ministers.

Welke aanvullende maatregelen zij nu op korte termijn nemen, blijft nog in nevelen gehuld. Maar dat er veel gaat veranderen voor boeren is duidelijk. Zo zijn extensivering (minder dieren), innovaties, op- en uitkoop en verplaatsing van boeren ’belangrijke instrumenten voor het behalen van de doelen’.

Mestproductie

Ook kan ’juridisch worden geborgd’ dat op bepaalde gronden (waar veel uitspoeling van meststoffen plaatsvindt) geen teelten meer kunnen plaatsvinden. Als er veeboeren worden op- of uitgekocht, kunnen de productierechten van fosfaat en stikstof bovendien worden afgenomen. „Hiermee neemt de veestapel af en daarmee zal ook de productie van (fosfaat en stikstof uit) dierlijke mest afnemen.”

Bekijk ook: Actievoerende boeren verzamelen zich voor provinciehuis Assen voor stikstofzitting

Volgens Staghouwer en Van der Wal zijn de maatregelen die genomen moeten worden voor de landbouwsector ’ingrijpend’. „Maar wij achten dit ook noodzakelijk om te voorkomen dat we in een situatie terecht komen waarin de Europese Commissie ingrijpt omdat Nederland niet aan zijn verplichtingen voldoet. Daarbij komt dat een situatie waarin Nederland geen derogatie wordt verleend onwenselijk is, omdat dit zal leiden tot een verdere verslechtering van de waterkwaliteit waardoor wij mogelijk nog drastischer maatregelen zullen moeten nemen.”

Staghouwer en Van der Wal hopen ’medio februari’ het aanvullende maatregelenpakket aan te bieden in Brussel. Daarbij moeten zij er rekening mee houden dat het geduld van de Europese Commissie met Nederland op is. Al jarenlang krijgt Nederland namelijk huiswerk mee en moet het met betere garanties komen voor verbetering.

LTO is ervan overtuigd dat Nederland met een miljardeninvesteringen in innovatie, extensivering en vrijwillige opkoop en verplaatsing een grote verduuramingsslag gaat maken. „Het is aan onze bewindspersonen om de Commissie daarvan te overtuigen”, zegt Tineke de Vries, portefeuillehouder Bodem en Water bij LTO. „Het ministerie moet Brussel niet de ruimte bieden om het derogatietraject stil te leggen of inderhaast extreme eisen aan het actieprogramma nitraatrichtlijn te stellen.”