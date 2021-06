Tankstations doelwit van nieuwe oplichterstruc

Ze bellen het tankstation op met excuses en geven aan alsnog de benzine te willen betalen. Om die betaling te kunnen doen wordt de pomphouder gevraagd een Tikkie te sturen of er wordt om een rekeningnummer gevraagd. Vervolgens wordt er via gijzelsoftware of andere virussen geld afhandig gemaakt.

„Het lijkt erop dat oplichters hun doelwit verleggen”, zegt Ewout Klok voorzitter van Beta, de belangenvereniging van tankstations. „Het zijn niet meer de geijkte bedrijven zoals bijvoorbeeld banken of creditmaatschappijen, maar nu zijn tankstationhouders blijkbaar het doelwit.”

WhatsApp-fraude

Volgens Klok werken tankstations vaak met een ’doorrijderssysteem’, waarmee ze makkelijk kunnen checken of er daadwerkelijk iemand is doorgereden. Dat is bij dit soort meldingen vaak niet het geval. „We adviseren ook aan pomphouders altijd op een formele manier om te gaan met afwijkende betaalverzoeken van klanten. Dus nooit Tikkies sturen of bankrekeninggegevens doorgeven.”

In april waren de benzinepomphouders ook al doelwit van WhatsApp-fraude, maar dan in omgekeerde volgorde. Mensen krijgen van de fraudeurs een appberichtje dat ze hadden getankt zonder te betalen en er nog bedragen moeten worden voldaan. Vervolgens wordt er dan een betaalverzoek verstuurd. Volgens Beta was er toen een verband met het grote datalek in de autobranche een maand eerder, waarbij van mogelijk miljoenen autobezitters telefoongegevens op straat kwamen te liggen.