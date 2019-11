Prosus steekt meer geld in Frontier Car Group

Volgens Prosus hebben OLX en FCG, door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, de online automarkt al aardig opgeschud. De volledige integratie van de twee bedrijven zal een snellere uitbreiding mogelijk maken en tegelijkertijd de services voor kopers en verkopers verbeteren en vergroten.

OLX investeerde vorig jaar voor het eerst in start-up FCG. Het ging toen om een bedrag van 89 miljoen dollar. Dat geld werd onder meer gebruikt om nieuwe markten te betreden. FCG is momenteel actief in tien landen, verdeeld over vijf continenten.