Ifo: recessie Duitsland in derde kwartaal

De meest gangbare definitie van een recessie is twee opeenvolgende kwartalen met economische achteruitgang. In het tweede kwartaal kromp de economie van Duitsland ook met 0,1 procent. De Bundesbank waarschuwde eerder al voor een recessie in het derde kwartaal.

De economie van Duitsland ondervindt tegenwind van de handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en de onzekerheid rond de brexit. Vooral in de Duitse industrie gaan de zaken minder.

Overigens verwachten de onderzoekers van het Ifo-instituut een opleving van de groei met 0,4 procent in het vierde kwartaal van dit jaar. De prognoses voor de economische groei in Duitsland in 2019 en 2020 werden neerwaarts bijgesteld. Voor dit jaar wordt nu gerekend op een groei met 0,5 procent, van een eerder voorspelde 0,6 procent. In 2020 zou de groei moeten uitkomen op 1,2 procent, van een eerder voorspelde 1,7 procent.