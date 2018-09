Reclamereus WPP ziet omzet dalen

De omzet kwam uit op een kleine 3,6 miljard pond. De daling van 4 procent had voornamelijk te maken met wisselkoerseffecten. Zonder valutaschommelingen was er sprake van een stijging van 2 procent. WPP presteerde daarmee beter dan in doorsnee werd verwacht.

Het is de eerste bedrijfsupdate van WPP na het vertrek van oprichter en topman Martin Sorrell. Hij moest na een bewind van ruim dertig jaar het veld ruimen na aantijgingen van misbruik en wangedrag. Onder Sorrell groeide WPP door grote overnames uit tot een netwerk van meer dan vierhonderd marketing- en reclamebureaus.

WPP staat niet alleen door Sorrells vertrek onder druk. Investeerders vrezen dat het bedrijf steeds hevigere concurrentie krijgt van technologiebedrijven als Google en Facebook. WPP verloor de afgelopen twaalf maanden daarom een derde van zijn beurswaarde.