Beursblog: AEX zakt weg en Wall Street opent flink lager na tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer

Video

‘Twitter gaat los op deze MAFS-ster!’

In de nieuwste aflevering van Married at first sight lijkt het voor het gros van de koppels uit te lopen op een echtscheiding. Op social media wordt druk gespeculeerd over waar en waarom het is misgegaan. Reality tv-kenner Eva van Riet vertelt aan Karlijn Bernoster dat met name één persoon uit het p...