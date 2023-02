In de sfeervolle beurs van architect Hendrik Berlage, ooit uitgeroepen tot een van de duizend belangrijkste 20ste-eeuwse gebouwen in de hele wereld, stond een lange kookstraat in de Grote Zaal. Links en rechts daarvan stonden de dinertafels van twaalf man, waarvoor steeds een andere chef een gang bereidde. In totaal kookten de chefs zes gangen tijdens deze eredienst voor het goede leven. „Dit is appeltje-eitje!”, zei Thijs Meliefste, één van de 24 patrons aan deze gigantische chef’s table.

Eric Swaghoven (l.) (Valuas * in Venlo) en Jef Schuur (Bij Jef * op Texel) Ⓒ Foto De Telegraaf

Henk Savelberg was over uit Bangkok, René Brienen reisde naar Amsterdam uit Limburg en Jef Schuur kwam over van Texel. Met een tevreden glimlach zag voorzitter Frank Visser hoe alles op rolletjes liep, terwijl de magnums Meursault en Barolo rondgingen en de stemming steeg. Vrolijkheid alom, nu de tophoreca op veel plekken goed draait: „Het tentje staat helemaal strak!”, zei Lars van Galen over zijn pas opgeknapte zaak ’t Lansink in Hengelo.

Marcel Schonenberg (l.), directeur Beurs van Berlage, met Henk Savelberg (m.) en Hans Vianen van wijnkoper Vinites.

Vrolijke gezichten alom, op dat van Cees Helder na. Nu veel sterrenrestaurants nog maar vier dagen in de week open zijn, leggen ze in zijn ogen een tijdbom onder hun eigen voortbestaan. „Daarmee gaan ze het niet redden”, somberde de gepensioneerde topchef, die wordt gezien als de nestor van de vaderlandse gastronomie. „Dat lijkt nu leuk, maar dat is niet genoeg om te blijven voortbestaan.” Dezelfde avond werd door de chefs zijn 75e verjaardag gevierd, in zijn suite van Het Scheepvaarthuis in Amsterdam, één van de Amrâth Hotels van ondernemer Giovanni van Eijl.

Deze zat met zijn vriendin Doret Huibers aan tafel bij zijn goede vriend Jan de Groen, telg van de Grolsch-familie, diens echtgenote Desirée en hun kinderen. „We hebben een portret ontdekt dat Han van Meegeren maakte van Jean-Louis Pisuisse”, zei Jan de Groen. Pisuisse (1880-1927) was de grondlegger van het Nederlandse cabaret. „Hij schreef liedjes als Mens durf te leven en hij stierf door een crime passionnel, voor de deur van Schiller in Amsterdam.”

Giovanni van Eijl (l.) en Jan de Groen. Ⓒ De Telegraaf

„We laten het portret nu mooi opknappen en daarna krijgt het een plek in het Kurhaus”, zei Van Eijl over het Scheveningse badhotel, ook een Amrâth Hotel, waar Pisuisse destijds furore maakte met zijn optredens. „We moeten het schilderij onthullen met een mooie voorstelling”, ging De Groen verder. „Met een bekende artiest die zijn mooiste nummers zingt. Met een burleske voorstelling, misschien met dans. Dát is een passend eerbetoon voor Pisuisse!”

Het culinair eerbetoon aan het goede leven liep toen alweer op zijn einde.