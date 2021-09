Premium Het beste van De Telegraaf

Column: starters op de woningmarkt zijn nog niet jarig!

Teeuwe Mevissen

In de deelgemeente Rotterdamse Delfshaven zijn honderden woningen naar investeerders gegaan. Ⓒ ANP/HH

Op het moment dat deze column uitkomt zit/lig ik ‘helaas’ op Rhodos om te genieten van een - mag ik inmiddels na 1,5 jaar wel zeggen – zeer welverdiende vakantie. Op mijn verjaardag, want dat is het op 12 september wanneer deze column uitkomt. Helaas, omdat ik me ook graag bij hen had gevoegd die op dit moment aan het demonstreren zijn vanwege de hopeloze situatie op de woningmarkt. Het is een cadeautje dat ik vandaag steun kan betuigen aan hen die vandaag de straat opgaan voor een gezonde woningmarkt; al ben ik het oneens met een groot deel van de door de organisatie voorgestelde oplossingen.