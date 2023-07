Beursblog: Nasdaq stuwt Wall Street met lichte winst, AEX kleurt rood

Beurzen in New York zijn vlak tot licht hoger geopend. De Nasdaq neemt het voortouw. De AEX blijft maandag vlak tot licht lager koersen. Beleggers krijgen een verdere daling van de inflatie in de eurozone voorgeschoteld. Bij de hoofdfondsen is Heineken nog steeds de gebeten hond na een winstalarm. Randstad ligt er goed bij. In de Midkap laat AMG een bedrukt beeld zien.

