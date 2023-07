Beursblog: Wall Street brengt maandwinst niet in gevaar

De AEX is maandag op de laatste dag van de maand fractioneel lager gesloten. Heineken trok met zijn negatieve verrassing de hoofdindex omlaag, ArcelorMittal herstelde, Randstad en Besi gingen mee. Shell, ING en Aegon gaven met hun gewicht steun na winsten. Het sentiment bleef zwak, signalen van recessie sluimeren volgens analisten in de markt. New York handelt met fractionele winsten.

